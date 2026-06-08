Drame de Crans-Montana: le Parlement soutient le projet de décret

Le projet de décret en faveur des victimes de l'incendie de Crans-Montana et l’octroi d’un crédit supplémentaire de 10,18 millions de francs ont été traités une première fois lundi, par le Parlement valaisan. Une partie de l'UDCVR s'est opposée à l'entrée en matière.

Le 14 janvier, le Conseil d'Etat avait choisi de mettre à disposition une aide d'urgence de 10'000 francs pour chacune des victimes hospitalisées ou décédées. Huit jours plus tard, il avait décidé d'assurer la couverture des frais funéraires et de rapatriement.

Le présent décret, d'une durée limitée à cinq ans, prévoit ainsi de soumettre au Grand Conseil, l’autorisation de verser ladite aide d'urgence et à confirmer la prise en charge, également à fonds perdu, des frais funéraires et de rapatriement des corps pour, au maximum, 20'000 francs par cas.

Le document règle également le préfinancement de la contribution de solidarité unique de 50'000 francs accordée par la Confédération.

Enfin, le décret vise à permettre un échange de données personnelles strictement limité entre autorités.

/ATS