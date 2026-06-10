Une pasteure destituée par l'Eglise réformée neuchâteloise

Une ancienne pasteure s’est vue retirer mercredi à St-Aubin (NE) son agrégation d’exercer par ...
Une pasteure destituée par l'Eglise réformée neuchâteloise

Une pasteure destituée par l'Eglise réformée neuchâteloise

Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Une ancienne pasteure s’est vue retirer mercredi à St-Aubin (NE) son agrégation d’exercer par l’Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel (EREN). La décision a été arrêtée lors du Synode au terme d’une procédure disciplinaire tenue à huis clos.

L'affaire constitue une première pour l'EREN. 'Cela signifie que la pasteure ne pourra plus exercer son ministère au nom de l’EREN de manière salariée ou bénévole', a indiqué sur les ondes de RTN Jacques Péter, l'un des sept membres du Conseil synodal, l'organe exécutif de l’EREN.

L'autorité reproche à l'ancienne pasteure 'un dérapage important par rapport au code de déontologie pastorale. Elle est notamment accusée d’emprise spirituelle, d’atteinte sexuelle et de harcèlement', a ajouté le conseiller synodal. Une commission d’enquête de quatre personnes a été mise sur pied par l’EREN.

L'organe a rendu son rapport après avoir entendu la pasteure ainsi que deux victimes. L’ensemble des éléments et la répétition de faits ont fait pencher la balance', a détaillé Jacques Péter.

/ATS
 

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