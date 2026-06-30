Chantier lancé pour la nouvelle Prison centrale de Bellechasse (FR)

Les travaux de la nouvelle Prison centrale ont officiellement débuté mardi sur le site de Bellechasse ...
Chantier lancé pour la nouvelle Prison centrale de Bellechasse (FR)

Chantier lancé pour la nouvelle Prison centrale de Bellechasse (FR)

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Les travaux de la nouvelle Prison centrale ont officiellement débuté mardi sur le site de Bellechasse de l'Etablissement de détention fribourgeois (EDFR), à Sugiez (FR). Le projet affiche un coût de 70,8 millions de francs, dont 13,6 millions de subventions fédérales.

Le lancement du chantier est intervenu lors d'une cérémonie officielle, avec les conseillers d'Etat fribourgeois Jean-François Steiert, directeur des infrastructures, et Romain Collaud, directeur de la sécurité et de la justice. Le crédit d'engagement cantonal s'élève à 53,1 millions de francs.

Soumis au référendum financier obligatoire, le montant avait été accepté à plus de 67% des voix par le peuple fribourgeois le 28 septembre 2025. 'Il y a des projets qui rassemblent largement, parce qu'ils répondent à un besoin évident. Celui-ci en fait partie', s'est réjoui M.Steiert.

Le projet comprend la construction d'une nouvelle Prison centrale de 80 places, destinée au régime de détention avant jugement, ainsi qu'un bâtiment dédié à la semi-détention et au travail externe (10 places).

/ATS
 

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