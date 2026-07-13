Crans-Montana: le 15e prévenu entendu mardi

Les auditions devant le Ministère public, dans l'affaire du drame de Crans-Montana, reprennent cette semaine. Deux figurent à l'agenda: mardi celle de l'ancien vice-président de Chermignon et jeudi, celle de l'ex-président de la commune, toujours entre 2013 et 2016.

Le 15e prévenu du drame du 'Constellation' sera entendu pour la première fois mardi matin au campus Energypolis à Sion. En 2015, ce nouveau prévenu présidait la Commission du feu de la commune de Chermignon. Son audition permettra de faire un peu plus la lumière sur les travaux d'envergure effectué par Jessica et Jacques Moretti, lorsqu'ils sont devenus gérants du 'Constellation', un peu plus de 10 ans avant le drame.

L'ancien président de la commune, Jean-Claude Savoy, sera lui entendu pour la deuxième fois jeudi. Lors de sa première audition, le 13 mai, l'ancien homme politique avait refusé de répondre aux questions, comme le droit suisse le leur permet, n'ayant pas eu accès au dossier pénal, mettant ainsi un terme prématuré à son audition.

Une troisième audition, le 28 juillet

Une troisième audition est prévue courant juillet. Il s'agira de celle du chargé de sécurité de Chermignon, en poste jusqu'au 31 décembre 2016. Celle-ci se tiendra le 28 juillet. Son passage devant le pool de procureurs a été repoussé de deux semaines pour cause d'indisponibilité de son avocat.

Dans cette affaire, tous les accusés doivent répondre des mêmes charges, soit: homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Depuis sa dernière audition, le 5 juin, Jessica Moretti doit également répondre de faux dans les titres.

/ATS