Une « blessure (qui) aura du mal à cicatriser » pour Messi

La star de l'Argentine Lionel Messi a exprimé sa 'douleur très vive' lundi sur son compte Instagram.

Il s'agit de sa première déclaration, au lendemain de la finale du Mondial perdue contre l'Espagne.

'La douleur est très vive et cette blessure aura du mal à cicatriser. Mais je garde aussi tout le positif', a écrit le champion du monde 2022, qui a fondu en larmes après la défaite 1-0 après prolongation.

'Aujourd'hui, il est difficile d'apprécier à sa juste valeur ce que nous avons accompli, mais cette équipe a atteint deux finales consécutives de la Coupe du monde', a écrit l'ancien joueur du FC Barcelone, qui a aussi félicité l'Espagne pour son titre.

Lionel Messi a évoqué les victoires renversantes contre l'Angleterre ou l'Egypte qui 'resteront à jamais gravées dans nos mémoires' et le 'soutien de tout un pays' qui ont permis à l'Albiceleste de 'figurer, une fois de plus, parmi les meilleurs du monde.'

'Une fois de plus, nous avons réussi à nous unir en tant que nation et à être tous ensemble, partageant l'immense fierté d'être argentins', a ajouté l'octuple Ballon d'or, qui n'a pas évoqué son avenir en sélection dans son message.

Auteur de 8 buts durant la compétition, le natif de Rosario a raté sa finale à l'image de son équipe, incapable de mettre en danger un collectif espagnol mieux organisé. Selon la presse, le joueur de l'Inter Miami ne figure pas parmi les joueurs qui sont rentrés lundi à Buenos Aires.

/ATS