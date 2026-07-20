Naufrage au Guyana: 27 corps trouvés et 83 portés disparus

Le bilan provisoire du naufrage du ferry MV Barima au Guyana est de 27 morts au moins, de 83 ...
Naufrage au Guyana: 27 corps trouvés et 83 portés disparus

Naufrage au Guyana: 27 corps trouvés et 83 portés disparus

Photo: KEYSTONE/AP/MATIAS DELACROIX

Le bilan provisoire du naufrage du ferry MV Barima au Guyana est de 27 morts au moins, de 83 disparus et de 69 survivants, a annoncé lundi le premier ministre guyanien. Le bateau a chaviré dans la nuit de samedi à dimanche avec plus de 100 personnes à bord.

'À ce stade des opérations, le nombre de personnes secourues s'élève désormais à 69. Un total de 27 corps a été récupéré. Le dernier rapport fait état que 83 personnes supplémentaires encore à retrouver. Elles sont considérées comme portées disparues et restent à retrouver', a affirmé Mark Phillips, le premier ministre de ce petit pays anglophone, lors d'une conférence de presse.

Le ferry 'MV Barima' était parti de la capitale Georgetown dans la nuit de samedi à dimanche et devait emprunter la mer avant de remonter un cours d'eau pour atteindre Port Kaituma, situé en pleine forêt tropicale dans l'Essequibo, région revendiquée par le Venezuela. Vers 23h00 (05h00 en Suisse), il avait lancé un message de détresse.

/ATS
 

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