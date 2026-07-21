Tempête au Chili: au moins dix morts et 2000 sinistrés

Au moins dix personnes sont mortes et plus de 2000 ont vu leur domicile gravement endommagé par une tempête, accompagnée d'intenses précipitations et vents, qui frappe le Chili depuis le 15 juillet, a indiqué lundi le gouvernement. L'état de catastrophe a été décrété.

La tempête touche particulièrement les régions septentrionales de Coquimbo et d'Atacama, où les précipitations extrêmes sont rares.

'On dénombre dix morts, quatre disparus et 17 blessés. Il y a 2422 personnes sinistrées', a déclaré Alicia Cebrián, directrice du Service national des urgences (SENAPRED).

Ces intempéries ont également entraîné la destruction ou l'endommagement d'environ 2200 habitations, fait quelque 2400 sinistrés et laissé plus de 100'000 personnes isolées, ont indiqué les autorités. En raison de la crue des rivières, les routes reliant plusieurs villages ont été coupées, isolant les localités les unes des autres.

Dans les zones rurales de Coquimbo, à environ 460 km au nord de Santiago, l'armée a utilisé des tracteurs pour secourir des personnes prises au piège par les inondations et a dû évacuer des personnes en hélicoptère depuis les toits de leur maison, selon des images diffusées par les médias locaux.

Précipitations 'anormales et extrêmes'

Il y a des quartiers 'recouverts de boue et d'eau, inondés. Les gens ont tout perdu: leur maison, leurs biens. Ils sont très angoissés', a déclaré à l'AFP Cristóbal Juliá, gouverneur de Coquimbo.

Le président chilien José Antonio Kast a décrété lundi l'état de catastrophe dans une partie du nord du pays, ce qui autorise le déploiement de l'armée, la restriction des déplacements et l'acheminement plus rapide de l'aide humanitaire.

A Coquimbo, inondations, glissements de terrain et coupures de courant ont perturbé l'approvisionnement en eau potable.

'La quantité de pluie qui tombe habituellement en un mois est tombée [hier] en une heure, ce qui permet de qualifier cet événement de précipitations anormales et extrêmes', a déclaré lundi le ministre de l'intérieur, Maximo Pavez.

Selon Arnaldo Zúñiga, de la direction météorologique du Chili, le pays n'avait pas connu depuis deux décennies une tempête aussi étendue et accompagnée de précipitations aussi fortes.

/ATS