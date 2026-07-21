Novartis dépasse les attentes au deuxième trimestre

Le laboratoire bâlois Novartis a enregistré un chiffre d'affaires de 14,4 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 3% et de 1% à taux de change constants, a annoncé le groupe mardi.

La croissance des volumes a contribué à la progression, malgré la pression persistante des génériques sur certains produits. Les effets de prix ont eu un impact négatif, tandis que les effets de change en ont eu un positif.

Le bénéfice d'exploitation de base s'est établi à 5,9 milliards, stable tant en termes nominaux qu'en monnaies constantes.

Le bénéfice net de base a quant à lui reculé de 3% à 4,58 milliards. Le bénéfice net ajusté par action a atteint 2,41 dollars.

Résultats meilleurs que prévu

Le bénéfice net a reculé de 19%, tant en monnaies locales qu'en dollars, freiné par une taxation plus élevée et des frais d'intérêt plus importants, à 3,26 milliards de francs.

Parmi les moteurs de croissance, Kisqali (+43% en monnaies constantes), Kesimpta (+32%), Scemblix (+89%), Pluvicto (+43%) et Leqvio (+59%) se sont particulièrement distingués.

Par rapport au consensus AWP, les résultats ressortent globalement au-dessus des attentes.

Le poids lourd pharmaceutique rhénan a confirmé ses objectifs annuels, tablant sur une croissance du chiffre d'affaires en monnaies constantes entre 1% et 5% et sur un recul du bénéfice d'exploitation ajusté de 1% à 5%.

/ATS