Italie: saisie de 770 kg de cocaïne

La police financière italienne et les douanes ont annoncé mardi la saisie de 770 kg de cocaïne ...
Italie: saisie de 770 kg de cocaïne

Italie: saisie de 770 kg de cocaïne

Photo: KEYSTONE/EPA ANSA/GIUSEPPE LAMI

La police financière italienne et les douanes ont annoncé mardi la saisie de 770 kg de cocaïne 'extra pure' dans le port de Vado Ligure d'une valeur à la revente d'environ 250 millions d'euros.

'Cette importante cargaison de drogue était habilement dissimulée parmi des dizaines de palettes de bananes, à l'intérieur d'un conteneur frigorifique en provenance de l'un des principaux ports de l'Equateur', précise un communiqué.

Cette saisie de cocaïne représente l'une des opérations antidrogue les plus importantes menées ces dernières années dans le port de Vado Ligure, selon la même source.

Il y a moins de trois semaines, les forces de l'ordre avaient déjà saisi, dans ce même port, 340 kg de cocaïne dont la valeur à la revente était d'environ 120 millions d'euros.

/ATS
 

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