Fabio Quartararo signe chez Honda pour deux saisons

Le pilote français Fabio Quartararo, champion du monde 2021, s'est engagé pour deux saisons avec Honda. L'écurie japonaise a annoncé mardi son arrivée, pressentie depuis plusieurs semaines.

Après huit saisons chez Yamaha, qui avait annoncé son départ il y a trois semaines, le Niçois de 27 ans va tenter de retrouver le devant de la scène chez l'autre constructeur nippon du plateau.

'Honda Racing Corporation (HRC) est heureux d'annoncer le recrutement de Fabio Quartararo pour les saisons 2027 et 2028 du championnat du monde MotoGP. Quartararo courra pour l'équipe d'usine Honda HRC alors que débute l'ère des 850cc en MotoGP en 2027', a indiqué la formation japonaise dans un communiqué.

Le constructeur japonais, en pleine reconstruction depuis le départ en 2024 de son pilote historique espagnol Marc Marquez, parti chez Ducati poursuivre sa moisson de victoires, mise sur 'El Diablo' pour retrouver des couleurs.

/ATS