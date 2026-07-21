Hongrie: perquisition au centre abritant les serveurs du Fidesz

Une perquisition est en cours au centre de données qui héberge les serveurs du Fidesz, le parti ...
Hongrie: perquisition au centre abritant les serveurs du Fidesz

Hongrie: perquisition au centre abritant les serveurs du Fidesz

Photo: KEYSTONE/EPA MTI/ZOLTAN MATHE

Une perquisition est en cours au centre de données qui héberge les serveurs du Fidesz, le parti de l'ex-premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban, a annoncé mardi le parti dans un communiqué publié sur Facebook.

'Des enquêteurs du parquet se sont présentés sans prévenir au centre de données qui héberge les serveurs de Fidesz, avec l'intention de saisir l'ensemble du système de communication du parti ainsi que ses bases de données', a affirmé le parti, dénonçant 'une tyrannie (qui) a atteint un nouveau niveau'.

Selon le Fidesz, 'il n'y a eu aucun précédent de ce genre en Hongrie depuis 1990 et la fin du communisme.'

Viktor Orban a été délogé du pouvoir qu'il occupait depuis 16 ans après sa défaite aux élections législatives du mois d'avril.

Son successeur, le conservateur pro-européen Peter Magyar a promis de démanteler le système qu'il avait mis en place pour verrouiller les institutions du pays, et mettre fin à la corruption devenue endémique, multipliant les textes de loi ces dernières semaines.

/ATS
 

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