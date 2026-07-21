General Motors relève des prévisions 2026

Le constructeur automobile General Motors (GM) a annoncé un bénéfice net en recul de près d'un tiers au deuxième trimestre du fait de charges liées aux véhicules électriques. Il n'en a pas moins relevé une partie de ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.

Si le bénéfice net de 1,30 milliard de dollars (1,1 milliard de francs), en recul de 31,10% sur un an, est en deçà des attentes du consensus d'analystes de Factset (2,96 milliards), il les a bien dépassées dilué par action et hors éléments exceptionnels à 3,57 dollars (+41,3%), contre 3,19 dollars attendus.

Par conséquent, le géant de Détroit (Michigan) a rehaussé pour l'année sa prévision concernant cette variable privilégiée par les marchés.

Elle devrait se situer dans une fourchette de 12 à 14 dollars, au lieu de 11,50 à 13,50 dollars anticipés auparavant. Le consensus de Factset attendait 12,97 dollars avant la publication de mardi. Le groupe américain se montre également plus optimiste concernant son bénéfice d'exploitation annuel ajusté, attendu entre 14 et 16 milliards de dollars (13,5 à 15,5 milliards auparavant), et concernant le flux de liquidités généré par ses activités automobiles (entre 9,5 et 11,5 milliards au lieu de 9 à 10 milliards).

Le bénéfice net annuel devrait, lui, ressortir entre 8,4 et 9,8 milliards, soit un niveau inférieur aux précédentes prévisions (9,9 à 11,4 milliards). Le consensus prévoyait 11,77 milliards avant la publication de mardi. Au deuxième trimestre, GM a inscrit une charge de 2,28 milliards de dollars pour le réalignement stratégique dans les véhicules électriques engagé en 2025.

Non seulement la transition était moins marquée qu'anticipée mais la suppression d'aides à l'achat de cette motorisation par l'administration de Donald Trump a donné un brusque coup de frein aux ventes, forçant les constructeurs à réduire la voilure au prix de charges importantes. Le chiffre d'affaires du groupe, numéro un aux Etats-Unis en parts de marché, est resté relativement stable sur un an (+1,9%) à 48,03 milliards de dollars.

Il avait annoncé début juillet un recul de 4,2% de ses ventes aux Etats-Unis sur un an au deuxième trimestre, dans un contexte d'envol des prix des hydrocarbures du fait de la guerre au Moyen-Orient. Il a ainsi livré 714'896 véhicules neufs entre avril et juin, contre 746'588 sur la même période de 2025.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action General Motors progressait de 1,80%.

Dans une lettre aux actionnaires accompagnant la publication de mardi, Mary Barra, patronne du groupe, a qualifié ces résultats de 'solides' et dit s'attendre à ce que 'ces tendances continuent de renforcer (les) performances (du groupe) jusqu'en 2027 et au-delà', car GM dispose 'de multiples moteurs d'accroissement des marges et de croissance tout en maintenant (sa) discipline en termes de capitaux'.

/ATS