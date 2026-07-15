Agozzino ne rejoindra finalement pas Bienne

Le HC Bienne a annoncé mardi que l'attaquant canadien Andrew Agozzino ne rejoindrait finalement pas le club. Il avait signé un contrat jusqu'en 2027 début juin.

Cette entente est donc rompue 'avec effet immédiat' et 'd’un commun accord', explique le club seelandais dans un communiqué. 'Cette décision a été prise pour des raisons personnelles du joueur.'

Agozzino aurait été un renfort intéressant pour Bienne. Il compte 43 matches de NHL (12 points) et a passé le reste de sa carrière dans les ligues mineures.

/ATS