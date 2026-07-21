Messi est arrivé à Rosario pour des vacances en famille

Le capitaine de l'Argentine Lionel Messi est arrivé mardi dans son pays pour se reposer en famille à Rosario, sa ville natale, ont confirmé des sources provinciales à l'AFP.

Il doit digérer la défaite subie dimanche en finale du Mondial face à l'Espagne.

L'idole du football argentin a atterri à Rosario à bord d'un vol privé vers 6h30 locales en compagnie de son épouse Antonela Roccuzzo et de leurs trois enfants, a indiqué une source du gouvernement de la province de Santa Fe qui a souhaité rester anonyme.

La chaîne sportive ESPN a publié une vidéo dans laquelle on peut voir la star de 39 ans à bord d'un minivan gris entrant dans un complexe sécurisé de la ville de Funes, en périphérie de Rosario, où il possède une maison dans laquelle il séjourne habituellement lorsqu'il revient dans la région.

L'arrivée de Lionel Messi en Argentine coïncide également avec les problèmes de santé de son père Jorge, qui est à la fois son agent et son principal soutien.

Une partie de la sélection argentine était arrivée lundi soir à Buenos Aires, accompagnée de l'entraîneur Lionel Scaloni et de l'encadrement technique. Des milliers de supporters, parfois en larmes, les ont accueillis sous des acclamations et des chants. Les autres joueurs se sont rendus directement dans d'autres villes pour rejoindre leur club respectif.

En finale dimanche soir près de New York, l'Argentine a cédé face à l'Espagne (1-0 après prolongation) la couronne qu'elle avait conquise au Qatar en 2022.

Lionel Messi a réussi une très belle Coupe du monde en inscrivant huit buts et en offrant quatre passes décisives, lors d'une compétition où son équipe a parfois été renversante comme contre l'Egypte et l'Angleterre.

Mais l'octuple Ballon d'Or a manqué sa finale, à l'image de son équipe, dominée par un collectif espagnol mieux organisé. A l'issue du match, il a fondu en larmes après avoir reçu sa médaille de finaliste. En Coupe du monde, il compte deux finales perdues (2014, 2026) pour une remportée, en 2022, aux dépens de la France.

/ATS