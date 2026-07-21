Wawrinka a joué son dernier match sur terre battue

Stan Wawrinka (ATP 118) a probablement disputé mardi son dernier match officiel sur terre battue.

Le Vaudois s'est incliné dès le 1er tour de l'ATP 250 d'Estoril, comme cela avait été le cas dans ses trois précédents tournois disputés sur l'ATP Tour.

Stan Wawrinka s'est incliné 6-4 4-6 6-3 en 2h30' devant l'Argentin Roman Burruchaga (ATP 60), fils du champion du monde 1986 de football Jorge Burruchaga, mardi après-midi au Portugal. Il avait déjà été battu d'entrée à Roland-Garros puis à Wimbledon, ainsi qu'à Gstaad la semaine dernière.

Le Vaudois de 41 ans, qui rangera ses raquettes au terme de cette saison, n'a d'ailleurs décroché qu'une seule victoire dans ses sept derniers tournois joués sur le circuit principal. C'était à Genève, juste avant Roland-Garros, et il avait difficilement battu le 241e mondial Raul Brancaccio.

Mardi à Estoril, Stan Wawrinka n'a pourtant comme à son habitude rien lâché. L'ex-no 3 mondial a ainsi remporté au forceps un deuxième set dans lequel il avait vu son adversaire effacer un premier break de retard pour revenir de 2-4 à 4-4. Mais il n'a pas tenu le choc dans la manche décisive, concédant ses deux premiers jeux de service pour se retrouver rapidement mené 4-0.

Stan Wawrinka devrait désormais mettre le cap sur le continent nord-américain et retrouver les courts en dur. Il devrait logiquement obtenir une invitation pour l'US Open (30 août-13 septembre), qui serait le dernier tournoi du Grand Chelem de sa carrière: il a en effet triomphé il y a tout juste dix ans à New York, où il avait soulevé son troisième et dernier trophée majeur.

/ATS