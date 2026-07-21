Tous les coureurs ont fait l'objet d'un contrôle antidopage

Tous les coureurs du Tour de France cycliste encore en lice ont fait l'objet d'un contrôle ...
Tous les coureurs ont fait l'objet d'un contrôle antidopage

Tous les coureurs ont fait l'objet d'un contrôle antidopage

Photo: KEYSTONE/AP/Thibault Camus

Tous les coureurs du Tour de France cycliste encore en lice ont fait l'objet d'un contrôle antidopage lors de la journée de repos lundi, a indiqué mardi l'International Testing Agency (ITA).

'Tous les coureurs du peloton ont été inclus dans cette mission de contrôle, qui s'inscrit dans le programme antidopage de l'ITA fondé sur le renseignement et l'évaluation des risques pour la course', ajoute dans un communiqué cet organisme indépendant auquel l'Union cycliste internationale (UCI) a délégué son programme antidopage en 2021.

Selon, l'ITA, cette vague de tests, menée avec le soutien du personnel de prélèvement de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), 'complète les contrôles standards pré-compétition effectués sur tous les coureurs' dans les jours précédant le grand départ le 4 juillet à Barcelone, 'ainsi que tout contrôle déjà réalisé pendant la course'.

Echantillons sanguins

Le recueil d'échantillons sanguins supplémentaires permet à l'ITA d'évaluer les variations de marqueurs biologiques hématologiques pertinents et de renforcer le suivi longitudinal du profil individuel de chaque coureur.

L'ITA rappelle que le passeport biologique de l'athlète, introduit en 2008 dans le cyclisme, ne cherche pas à détecter directement une substance ou une méthode interdite, mais surveille, dans le temps, certaines variables biologiques afin d'identifier des changements susceptibles d'indiquer des effets du dopage.

Contrairement à ceux subis en pleine nuit dimanche par Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, jugés 'inhumains' par de nombreux coureurs, les tests de lundi ont été effectués à des heures plus traditionnelles, même si certains athlètes étaient déjà au lit.

/ATS
 

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