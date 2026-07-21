Décès du saxophoniste de « La Panthère rose » Plas Johnson à 94 ans

Le musicien de jazz américain Plas Johnson, qui a interprété le célèbre thème musical de 'La Panthère rose', est mort le 15 juillet à 94 ans, ont annoncé mardi les médias. Il faisait partie de The Wrecking Crew, un collectif de musiciens de Los Angeles réputé.

Fils d'un saxophoniste professionnel, il s'était d'abord spécialisé dans le jump blues et le R&B avant de devenir un musicien respecté sur scène comme en studio. Il a notamment accompagné des légendes de la musique comme Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald et Barbra Streisand.

Au-delà de la prestation remarquée de Peter Sellers dans le rôle de Jacques Clouseau dans 'La Panthère rose', le célèbre thème musical composé par Henry Mancini est d'abord porté par le solo de saxophone de Plas Johnson, avant que n'entre en scène l'ensemble des cuivres.

Henry Mancini a composé ce morceau spécialement pour le musicien. Le style de Plas Johnson lui avait valu une solide réputation en tant que membre de The Wrecking Crew, un collectif de musiciens de Los Angeles réputé.

/ATS