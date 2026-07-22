Le gardien Guillermo Ochoa met un terme à sa carrière

Le Mexicain Guillermo Ochoa a annoncé mardi à 41 ans mettre un terme à sa carrière. Il vient de participer à sa sixième Coupe du monde, un record qu'il détient avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Contrairement à Ronaldo et Messi qui ont participé à toutes les rencontres avec leurs sélections lors du Mondial de juin-juillet, Ochoa n'est rentré qu'en toute fin de rencontre, lors du dernier match de poule sans enjeu du Mexique, déjà qualifié, à la 78e minute contre la République Tchèque (2-0) pour être célébré dans le stade Aztèque de Mexico.

Déjà en 2010 en Afrique du Sud, il avait été retenu pour le Mondial mais n'avait disputé aucune rencontre de la compétition.

Il termine sa carrière avec 154e sélection avec 'El Tri'.

'J'ai tout donné, dans mes clubs et en sélection, et aujourd'hui je rends mes gants', a déclaré Ochoa dans un message sur les réseaux sociaux, mettant un terme à une carrière étalée dans neuf clubs et sept pays.

Le natif de Guadalajara, international depuis 2005, qui évoluait au club chypriote de l'AEL Limassol, a commencé sa carrière au Mexique en 2004 et est passé par la France, l'Espagne, la Belgique, l'Italie et le Portugal.

/ATS