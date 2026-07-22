Deux trams en collision sur le pont Erasme à Rotterdam: 15 blessés

Deux tramways sont entrés en collision mercredi matin sur le célèbre pont Erasme de Rotterdam, aux Pays-Bas, faisant 15 blessés, d'après les autorités, dont un grave.

Un livestream du pont montre un tramway venant du centre-ville en percuter un autre, alors à l'arrêt, vers 11h10.

'Nous avons visionné les images et sommes profondément choqués. Nous exprimons toute notre sympathie aux victimes et aux passagers présents', a indiqué dans un communiqué RET, l'entreprise chargée des transports en commun à Rotterdam.

La circulation sur le pont Erasme était encore suspendue à la mi-journée.

Des services d'urgence ont rapidement été déployés, dont un hélicoptère médical, a rapporté Rijnmond, média de la région de Rotterdam.

Les autorités de Rotterdam avaient initialement fait état de 18 blessés, mais ont revu ce chiffre à la baisse.

Une journaliste de l'AFP sur place après l'accident a constaté de sérieux dégâts matériels sur les devants des deux véhicules, avec de nombreux débris de verre et de métal.

Situé dans le sud de Rotterdam, le pont Erasme, nommé en hommage au philosophe originaire de la ville portuaire, relie la rive nord et la rive sud de la nouvelle Meuse.

/ATS