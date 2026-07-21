Simona Waltert s'incline d'entrée après un marathon

Simona Waltert (WTA 91) s'est inclinée au premier tour du tournoi WTA 250 d'Hambourg mercredi ...
Simona Waltert s'incline d'entrée après un marathon

Simona Waltert s'incline d'entrée après un marathon

Photo: KEYSTONE/EPA/BJORN LARSSON ROSVALL

Simona Waltert (WTA 91) s'est inclinée au premier tour du tournoi WTA 250 d'Hambourg mercredi après un marathon de 3h20. Elle a été dominée 5-7 6-4 7-6 (7/3) par l'Egyptienne Maya Sherif (WTA 73).

Cette défaite est la sixième consécutive pour la Grisonne dans un premier tour sur le circuit principal (après Rabat, Roland-Garros, Eastbourne, Wimbledon et Iasi). Son dernier succès sur le WTA Tour remonte au mois de mai à Rome.

La rencontre avait pourtant bien débuté pour la Suissesse de 25 ans. Après avoir sauvé deux balles de set sur le service de son adversaire à 4-5, elle a réalisé deux breaks consécutifs pour remporter la première manche.

Mais elle a ensuite perdu sa mise en jeu au pire moment, à 4-4, dans le deuxième set. La manche décisive s'est jouée au tie-break, que Waltert a très mal commencé, se retrouvant menée 6-1 avant de le perdre 7-3.

/ATS
 

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