Phil Foden prolonge à Manchester City jusqu'en 2030

L'attaquant de Manchester City Phil Foden a signé mercredi une prolongation de contrat de quatre ans, a annoncé le club mancunien mercredi. Son bail actuel expirait en 2027.

L'international anglais de 26 ans est désormais lié à Manchester City jusqu'en 2030, avec une option pour une année supplémentaire. Cette signature intervient après une période délicate pour le joueur, freiné par des blessures, une baisse de forme et une non-sélection pour la récente Coupe du monde.

Pur produit de l'académie des Citizens, Foden compte 110 buts en 369 apparitions et partage le titre de joueur le plus titré de l'histoire du club (six sacres en Premier League, une Ligue des champions, deux FA Cups et cinq Coupes de la Ligue) avec Bernardo Silva et John Stones, tous deux partis cet été.

/ATS