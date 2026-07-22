Rome transforme des cinémas et bibliothèques en refuges climatiques

Des cinémas et bibliothèques climatisés de Rome vont ouvrir leurs portes gratuitement aux habitants ...
Rome transforme des cinémas et bibliothèques en refuges climatiques

Rome transforme des cinémas et bibliothèques en refuges climatiques

Photo: KEYSTONE/AP/GREGORIO BORGIA

Des cinémas et bibliothèques climatisés de Rome vont ouvrir leurs portes gratuitement aux habitants de la capitale italienne, confrontés à une vague de chaleur intense, ont annoncé mercredi les autorités municipales.

Onze cinémas et autant de bibliothèques de la capitale italienne participent à cette initiative, qui se déroulera du 23 juillet au 4 août.

'Le changement climatique est malheureusement une réalité. Il affecte la vie des gens, leur santé, leurs interactions sociales et leur capacité à vaquer à leurs occupations', a déclaré mercredi à la presse Massimiliano Smeriglio, adjoint à la culture de la ville de Rome.

'Ces lieux pouvant être classés comme refuges climatiques' permettront aussi à certains habitants de 'rompre l'isolement causé par l'impossibilité de passer du temps à l'extérieur', a ajouté M. Smeriglio.

Films italiens

Dix films italiens, parmi lesquels une adaptation récente de Roméo et Juliette, seront diffusés dans les onze cinémas, qui proposeront deux séances chaque après-midi, dans la limite des places disponibles.

Le maire de Rome, Roberto Gualtieri, a salué une initiative qui permettra 'de profiter d'un film tout en trouvant un soulagement face à la chaleur'.

Les températures moyennes à Rome ont augmenté de 3°C depuis les années 1980, contre environ 2°C dans les autres capitales européennes, selon un rapport de l'institut italien des statistiques (Istat) publié en juin.

/ATS
 

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