Sion entame son parcours européen à Bakou

Neuf ans après sa dernière campagne européenne, Sion fait son retour sur la scène continentale. Les Valaisans affrontent le BATE Borisov jeudi au 2e tour qualificatif de Conference League.

En 2017, Sion avait connu une élimination sans gloire dès le 3e tour qualificatif de l'Europa League face au FK Suduva, après avoir bu la tasse en Lituanie à l'aller (3-0). Depuis, les Sédunois ont repris des couleurs, et s'avancent en favoris face au vainqueur de la Coupe du Bélarus.

Le BATE Borisov, qui a dû passer par les tirs au but pour se qualifier lors du premier tour face aux Albanais d'Elbasani, reste ainsi sur une série en cours de douze matches sans victoire dans son championnat. Cependant, le président du FC Sion Christian Constantin se refuse à tout pronostic avant le match aller, qui aura lieu jeudi à 19h (heure suisse) à Bakou.

'Borisov est une équipe d'expérience, qui a l'habitude des compétitions européennes, se méfie le Valaisan. Il ne faut pas oublier qu'ils ont disputé cinq fois la Ligue des champions (réd. mais la dernière en 2015/16). Ils avaient même battu le Bayern Munich (réd. en 2012).'

Le staff sédunois a préparé cette rencontre 'comme il se doit', tranche le dirigeant. 'Nous sommes allés les observer lors des deux matches du tour précédent, précise-t-il. Si on ne passe pas, ce ne sera pas faute d'avoir bien préparé les choses'.

La Suisse décline au classement UEFA

Avec désormais quatre équipes alignées contre cinq l'an dernier, le championnat de Suisse a pourtant grandement besoin que ses formations performent. Selon l'indice UEFA, il figure à la 16e place continentale, derrière Chypre.

Christian Constantin ne doute d'ailleurs pas que ses protégés seront au rendez-vous. 'Les garçons s'aperçoivent quand même que les matches européens ont toute leur importance pour leur carrière personnelle et pour leur palmarès', assène-t-il.

D'autant plus que le collectif sédunois affiche une forme remarquable. Il reste sur dix matches sans défaite lors du dernier championnat, et a su conserver son effectif lors de la pause estivale, dont le prodige offensif genevois Winsley Boteli, auteur de 11 buts lors de la saison écoulée.

Au-delà de l'intérêt sportif, Sion se doit d'atteindre la phase de poules pour couvrir ses coûts. Avec ce voyage en Azerbaïdjan, puis potentiellement un déplacement en Moldavie ou en Arménie pour le 3e tour, 'il y a beaucoup de frais', admet 'CC'. Le match retour décisif de ce 2e tour qualificatif aura lieu à Sion le 30 juillet.

/ATS