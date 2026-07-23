Givaudan voit ses recettes et son bénéfice trimestriels reculer

Givaudan a vu ses revenus battre en retraite au premier semestre de l'année, freinés par le ...
Givaudan voit ses recettes et son bénéfice trimestriels reculer

Givaudan voit ses recettes et son bénéfice trimestriels reculer

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Givaudan a vu ses revenus battre en retraite au premier semestre de l'année, freinés par le segment Goût et Bien-être. Son résultat opérationnel a lui nettement diminué, engendrant une chute du bénéfice. La société pointe 'la vigueur persistante du franc'.

De janvier à juin, le chiffre d'affaires du géant des arômes et parfums s'est établi à 3,80 milliards de francs, soit une baisse sur un an de 1,7%. A taux de change équivalents, le groupe vernolian affiche cependant une progression de 3,6%, contre 6,5% à la même période un an plus tôt, dévoile-t-il jeudi dans un communiqué.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté est passé à 923 millions contre 973 millions un an plus tôt et la marge afférente est ressortie à 24,3%, contre 26,2% auparavant. Le bénéfice net a pour sa part chuté de 24,6% à 475 millions.

Ces chiffres aux attentes des analystes AWP qui tablaient sur des recettes de 3,8 milliards de francs, et une croissance organique de 3%. L'Ebitda ajusté était prévu à 925 millions, pour une marge de 24,4%, et le bénéfice net était par contre espéré plus élevé, à 541 millions.

En termes de perspectives, la direction vise toujours une croissance moyenne de ses ventes à périmètre comparable de 4 à 6% et une croissance moyenne de son flux de trésorerie disponible ajusté supérieure à 12% sur cinq ans.

Givaudan dit vouloir s'appuyer sur ses atouts actuels et son modèle économique éprouvé dans son coeur de métier, 'tout en poursuivant son expansion vers des marchés connexes à forte valeur ajoutée afin de stimuler une croissance durable et rentable'.

/ATS
 

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