La FFF présentera son nouveau sélectionneur mardi

La Fédération française (FFF) tiendra une conférence de presse mardi 28 juillet à 11h00 pour présenter 'le prochain sélectionneur de l'équipe de France', a annoncé l'instance dans un communiqué.

Zinédine Zidane, dont le nom n'est pas mentionné par la FFF, est le grand favori pour succéder à Didier Deschamps.

'A l'issue du Comité exécutif exceptionnel qui se tiendra le matin même, (le président de la Fédération française) Philippe Diallo présentera le prochain sélectionneur de l'équipe de France aux médias', a écrit la FFF dans son communiqué.

Zinédine Zidane (54 ans) attend son heure à la tête de l'équipe de France depuis plusieurs années. Il est en pole position pour prendre la suite de Didier Deschamps, dont le mandat entamé en 2012, et marqué par un titre de champion du monde (2018), s'est achevé samedi aux Etats-Unis avec une 4e place lors du Mondial 2026.

Sans poste depuis son deuxième passage au Real Madrid (2019-2021), Zinédine Zidane n'a jamais caché son ambition de guider un jour les Bleus, à l'instar de ses deux illustres anciens coéquipiers en équipe de France, Laurent Blanc (2010-2012) et donc Deschamps (2012-2026).

Entraîneur d'un seul club jusqu'ici, le Real Madrid, l'ancien meneur de jeu des Bleus, champion du monde en 1998 et d'Europe en 2000, avait notamment mené les Merengue vers un triplé en Ligue des champions (2016, 2017, 2018), la plus prestigieuse compétition européenne de clubs.

/ATS