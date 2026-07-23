Visites en prison: la Suisse a violé les droits d'une détenue

La Suisse a été condamnée jeudi par la Cour européenne des droits de l'homme pour violation du droit au respect de la vie privée et familiale d'une détenue enceinte. Son compagnon n'avait pas été autorisé à lui rendre visite en prison ni à assister à l'accouchement.

La requérante, une ressortissante espagnole, née en 1994, placée en détention provisoire pour une infraction liée aux stupéfiants, avait contesté le refus des autorités en invoquant l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Dans son arrêt, la Cour a déclaré la requête 'recevable' et a conclu à l'unanimité 'qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention'.

En conséquence, la Suisse doit verser à la plaignante 1730 euros pour dommage moral. A cela s'ajoutent 4000 euros pour les frais et dépens. Ces montants devront être réglés dans un délai de trois mois après que l'arrêt sera devenu définitif.

/ATS