La Fédération norvégienne va porter plainte auprès de la FIFA

La Fédération norvégienne va porter plainte auprès du Comité d'éthique de la FIFA, a annoncé sa présidente Lise Klaveness jeudi.

Cette plainte concerne l'intervention de Donald Trump qui a précédé la levée d'une suspension contre l'attaquant américain Folarin Balogun durant le Mondial.

'Quand on contourne une règle comme celle-ci, on s'engage sur une pente glissante qui mettra tout le football en danger. Remettre en cause ses règles fondamentales constitue une menace pour ce sport', a souligné Lise Klaveness dans une interview accordée au Times.

'Tout d'abord, cela n'aurait jamais dû arriver. Il est désormais essentiel d'avoir une communication honnête à ce sujet. Nous savons tous que ce verdict a été influencé par des forces extérieures et qu'il n'a pas suivi la procédure appropriée', a poursuivi la juriste de 45 ans.

'Nous avons besoin que le dirigeant de la FIFA reconnaisse qu'il s'agit d'une erreur', a ajouté la présidente de la fédération norvégienne (NFF), qui avait déjà été la seule à protester formellement contre le 'Prix de la Paix' remis par le président de la FIFA Gianni Infantino au président américain en décembre dernier.

'Cette affaire est si grave et si préoccupante que j'espère qu'elle contribuera à inciter les gens à se manifester davantage et à ne pas avoir peur de signaler de tels cas', a encore espéré Mme Klaveness, à la tête de la NFF depius 2022.

Déçue mais pas surprise

Celle-ci a également déclaré au Times être 'déçue mais pas nécessairement surprise' par le manque de transparence de la Fifa dans cette affaire et par le fait qu'elle n'ait pas publié l'intégralité du jugement expliquant sa décision.

'Essayer de mettre ça sous le tapis maintenant ne passera pas', a-t-elle encore insisté. 'Trop de gens ont eu le sentiment, entraîneurs, joueurs, supporters, que cela touchait de trop près le football.'

Exclu lors du 16e de finale face à la Bosnie-Herzégovine, Folarin Balogun a vu sa suspension pour le 8e de finale face à la Belgique commuée en 'un match de suspension avec sursis, assorti d'une période probatoire d'un an' par la commission de discipline de la FIFA.

Cette décision est intervenue après que le président américain Donald Trump a demandé à Gianni Infantino de réexaminer ce carton rouge qui lui paraissait injustifié. M. Infantino a assuré lui avoir répondu que les instances de la FIFA étaient 'indépendantes'.

Malgré la présence de Balogun, la Belgique avait finalement battu sèchement les Etats-Unis 4-1.

/ATS