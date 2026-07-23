Le président du gouvernement tessinois Claudio Zali sous pression

Le président du Conseil d'Etat tessinois Claudio Zali (Lega) est sous pression après la diffusion de propos controversés qui lui sont attribués et qui appellent à la violence contre une femme. Les partis politiques exigent que le ministre prenne position publiquement.

La publication d'un enregistrement mercredi par la radio-télévision de la Suisse italienne (RSI) a suscité un véritable tollé. Cet audio, diffusé sur un profil anonyme sur Instagram, rapporte une conversation privée intervenue il y a quelques années entre un homme (identifié comme Claudio Zali, qui était déjà au gouvernement cantonal), et une amie. Celle-ci lui demandait un conseil sur comment venir à bout d'une harceleuse ('stalker').

'Tabasse-là comme je l'ai fait déjà moi-même', déclare le conseiller d'Etat, dont la voix est parfaitement reconnaissable. La RSI a indiqué avoir décidé de publier cet audio en raison de l'intérêt public et après en avoir vérifié l'authenticité.

/ATS