Eliott Anderson rejoint Manchester City

Le milieu de terrain anglais Elliot Anderson a quitté Nottingham Forest pour rejoindre Manchester City, a annoncé jeudi le club anglais. Le montant du transfert est estimé à 135 millions d'euros.

L'international anglais de 23 ans a signé un contrat portant jusqu'à 2031, a annoncé City, qui réalise ainsi le plus gros transfert de son histoire depuis l'arrivée de Jack Grealish en 2021 depuis Aston Villa (117,5 millions d'euros).

C'est également le deuxième transfert le plus important pour un joueur anglais, derrière celui de son compatriote Morgan Rogers (Aston Villa), qui a rejoint cette semaine Chelsea pour 137M d'euros.

Formé à Newcastle, Anderson a participé au Mondial 2026 avec les Three Lions. Il avait rejoint en 2024 Nottingham Forest, dont il est devenu un des cadres avec 75 apparitions en deux saisons de Premier League, avec à la clé la première qualification du club à une compétition européenne en 2024/2025.

/ATS