Sion ramène un match nul d'Azerbaïdjan face au BATE Borisov

Le FC Sion a ramené un match nul de son déplacement en Azerbaïdjan dans le cadre du 2e tour des qualifications pour la Conference League. Les Valaisans ont été accrochés 1-1 par le BATE Borisov jeudi.

Face au club biélorusse, qui évolue sur terrain neutre en compétition européenne en raison des sanctions liées à la guerre en Ukraine, un FC Sion dominateur s'est laissé surprendre en début de rencontre.

Malgré une grosse occasion pour Ilyas Chouaref (5e) et un but refusé à Winsley Boteli pour un hors-jeu (15e), le BATE a ouvert le score contre le cours du jeu par l'intermédiaire de Vladislav Varaksa (16e). Mais les Sédunois ont fini par concrétiser leur domination grâce à une réussite de Boteli après un bel enchaînement (42e).

La seconde période a été plus pauvre en occasions, les hommes de Didier Tholot approchant les 70% de possession. Avec ce match nul, ils sont en bonne position avant le retour, tant ils ont prouvé leur supériorité sur les Biélorusses dans le jeu.

Le match retour se jouera jeudi prochain (20h15) à Tourbillon. Sion lance son championnat dimanche (14h) sur le terrain de Young Boys.

/ATS