Lugano s'impose sur la plus petite des marges

Lugano a bien commencé sa campagne de qualification pour la Conference League. Les Tessinois ont battu 1-0 l'équipe kosovare de Dukagjini au 2e tour.

L'inévitable Renato Steffen a ouvert le score à la 31e, parfaitement placé au second poteau pour reprendre un centre de Kevin Behrens et marquer le seul but de ce match. Lugano a dominé la grande majorité de la rencontre, atteignant plus de 70% de possession et se créant de grosses opportunités d'aggraver le score face à un adversaire ayant terminé à dix.

Mais entre malchance et maladresse, les hommes de Mattia Croci-Torti n'ont pas su doubler la mise. Ils aborderont donc le retour mercredi (16h30) avec une marge minime.

/ATS