L'armée américaine annonce une nouvelle série de frappes sur l'Iran

L'armée américaine a lancé une nouvelle série de bombardements contre des cibles militaires ...
L'armée américaine annonce une nouvelle série de frappes sur l'Iran

L'armée américaine annonce une nouvelle série de frappes sur l'Iran

Photo: KEYSTONE/AP U.S. Navy/PETTY OFFICER 2ND CLASS ISAIAH GOESSL

L'armée américaine a lancé une nouvelle série de bombardements contre des cibles militaires en Iran, a-t-elle annoncé jeudi. 'Il s'agit de la 13e nuit consécutive de frappes visant à faire rendre des comptes à l'Iran', a-t-elle indiqué sur le réseau social X.

Les bombardements visent 'à réduire les menaces que fait peser le corps des gardiens de la révolution islamique sur la marine marchande', a détaillé le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (CENTCOM) sur X.

Des médias d'Etat iraniens ont rapporté jeudi soir que la ville d'Ahvaz, dans le sud de l'Iran, avait été frappée et que des explosions avaient été entendues dans la ville portuaire de Bandar Abbas, ainsi que sur l'île de Qeshm, près du détroit d'Ormuz.

/ATS
 

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