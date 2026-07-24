Jürgen Klopp nommé sélectionneur de l'Allemagne

Jürgen Klopp est le nouveau sélectionneur de l'Allemagne, a annoncé la fédération vendredi ...
Jürgen Klopp nommé sélectionneur de l'Allemagne

Jürgen Klopp nommé sélectionneur de l'Allemagne

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Jürgen Klopp est le nouveau sélectionneur de l'Allemagne, a annoncé la fédération vendredi. Le technicien de 59 ans dirigera la 'Mannschaft' jusqu'en 2030 au moins.

Klopp succède à Julian Nagelsmann, qui a quitté son poste après l'élimination en 16e de finale de la Coupe du monde face au Paraguay (1-1, 4-3 tab). L'ancien entraîneur légendaire de Liverpool aura pour tâche de redonner à l'Allemagne sa gloire d'antan, elle qui n'a plus dépassé les quarts de finale d'un tournoi majeur depuis la demi-finale de l'Euro 2016.

A 59 ans, celui qui a commencé sa carrière d'entraîneur à Mayence était directeur du football mondial chez Red Bull depuis 2024. Après avoir connu le succès au Borussia Dortmund, il a passé neuf ans sur le banc de Liverpool (2015-2024), remportant notamment le championnat en 2020, mettant fin à 30 ans d'attente pour les Reds, et la Ligue des champions en 2019.

Avec un contrat portant jusqu'en 2030, Klopp a devant lui quatre ans pour préparer la prochaine Coupe du monde. Réputé pour son style offensif et adepte du contre-pressing, il aura la lourde tâche de redonner des couleurs à une génération de joueurs allemands en perdition par rapport aux années de gloire passées.

/ATS
 

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