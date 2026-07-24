Lindt fait face à une plainte concernant le travail d'enfants

Lindt & Sprüngli va devoir se justifier devant la justice américaine en matière de travail d'enfants.

Le cabinet d'avocats International Rights Advocates reproche au chocolatier zurichois de présenter de manière trompeuse ses efforts de lutte contre l'engagement de main d'oeuvre enfantine au Ghana et en Côte d'Ivoire, deux pays dans lesquels l'entreprise de Kilchberg se fournit en cacao, a rapporté jeudi soir l'agence Bloomberg.

La plainte déposée devant un tribunal du district de Columbia indique que, bien que Lindt & Sprüngli ait annoncé son intention de mettre fin au travail des enfants dans sa chaîne d'approvisionnement, l'entreprise continue d'en tirer profit, explique Bloomberg. Le cabinet d'avocats reproche au groupe de ne prendre pratiquement aucune mesure pour empêcher le phénomène.

Lindt conteste

Le fabricant de chocolat rejette ces accusations. 'Nous disposons de directives relatives aux fournisseurs et enquêtons systématiquement sur tous les cas suspects de travail des enfants au sein de notre chaîne d'approvisionnement', a déclaré vendredi un porte-parole de Lindt & Sprüngli à l'agence AWP.

La question du travail des enfants est prise 'très au sérieux'. 'Infondés', les reproches 'ressemblent à des plaintes et des revendications que la même organisation a déjà formulées auparavant à l'encontre de nombreux autres fabricants de chocolat', a-t-il ajouté.

L'année dernière, Lindt & Sprüngli s'était fixé pour objectif de s'approvisionner, à partir de 2026, exclusivement en cacao auprès de fournisseurs disposant d'un système de surveillance du travail des enfants.

/ATS