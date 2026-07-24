Dix morts et 100 blessés dans une attaque russe près de Kiev

Une attaque de missile russe a tué dix personnes et blessé près d'une centaine d'autres dans la région de Kiev vendredi, plusieurs acteurs du secteur de la défense affirmant qu'elle avait visé une exposition annoncée sur les réseaux sociaux.

'La Russie a une nouvelle fois lancé une frappe de missiles sur la région de Kiev. Dix personnes ont été tuées et une centaine d'autres ont été blessées, à des degrés divers', a annoncé sur Telegram le procureur général d'Ukraine, Rouslan Kravtchenko.

Il a également annoncé l'ouverture d'une enquête pour 'négligence ayant entraîné la mort' concernant 'd'éventuels manquements aux obligations' lors de l'organisation de cet événement militaire.

'L'enquête permettra de déterminer qui a pris la décision d'organiser cet événement, qui a approuvé le lieu, l'heure et le format (...) et si les risques avaient été correctement évalués', a ajouté M. Kravtchenko.

Igor Fedirko, un représentant bien connu du secteur, a confirmé sur Facebook que des 'représentants de l'industrie de la défense ukrainienne' avaient été victimes de cette attaque russe.

Pas d'abri

Un conseiller de Volodymyr Zelensky pour la défense, Serguiï Beskrestnov, a critiqué de son côté sur Telegram les événements militaires qui ne prévoient pas d'abri pour leurs invités et annoncent à l'avance leurs tenue sur les réseaux sociaux.

Kateryna Mykhalko, une autre responsable du secteur, a évoqué sur Instagram un 'jour de deuil pour l'industrie' militaire ukrainienne.

Depuis l'invasion de 2022, des responsables ukrainiens ont été sous le feu des critiques à plusieurs reprises pour avoir organisé, sans prendre les mesures de sécurité suffisantes, des événements militaires, tels que des remises de médailles, qui avaient été pris pour cible par des frappes russes.

/ATS