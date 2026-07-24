Le procureur de la CPI Karim Khan relevé de ses fonctions

L'Assemblée des 125 Etats membres de la Cour pénale internationale (CPI) a décidé vendredi de relever de ses fonctions le procureur général Karim Khan. Le Britannique est visé par des allégations d'agression sexuelle, accusations qu'il rejette.

Lors d'un vote à bulletins secrets pendant une réunion exceptionnelle et à huis clos au siège de l'ONU à New York, 82 Etats membres ont voté pour mettre un terme au mandat du Britannique, ont indiqué des sources diplomatiques. Soixante-trois voix étaient nécessaires. Seuls 13 Etats ont voté pour le maintenir à son poste.

En mai 2025, le Britannique avait quitté temporairement ses fonctions en attendant le résultat d'une enquête lancée l'année précédente à la suite d'accusations d'une collaboratrice. Il avait ensuite été suspendu en juin par les 21 membres du Bureau de l'Assemblée.

Karim Khan, âgé de 56 ans et en poste depuis 2021, a toujours rejeté toutes les accusations. Dans une lettre ouverte publiée cette semaine sur X, ses avocats avaient appelé les Etats membres à ne pas relever le procureur de ses fonctions, affirmant notamment que les procédures permettant à leur client de se défendre n'avaient pas été respectées.

Indépendance en danger

Ils avaient également mis en garde contre le risque d'envoyer un message pouvant mettre en danger l'indépendance des futurs procureurs, une allusion aux dossiers très médiatiques traités par leur client.

Karim Khan avait notamment fait les gros titres en 2024 en obtenant des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant, dans le cadre de la guerre à Gaza.

La CPI, dont le siège est à La Haye, avait également délivré des mandats d'arrêt contre des hauts responsables du Hamas palestinien, tués depuis.

/ATS