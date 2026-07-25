Yémen: la coalition menée par l'Arabie saoudite vise les Houthis

L'Arabie saoudite a lancé vendredi des frappes sur Hodeïda, port contrôlé par les Houthis sur la côte ouest du Yémen, après que les rebelles ont pris pour cible des navires en mer Rouge. Des médias des rebelles ont fait état d'explosions sur une base navale.

'Une agression saoudienne a visé la province d'Hodeïda', a rapporté la chaîne de télévision des rebelles, al-Masirah. Les médias des rebelles ont rapporté des frappes contre des installations relevant de l'autorité des télécommunications et de l'île voisine de Kamaran. Al-Masirah évoque deux blessés.

'Des frappes aériennes ont visé le bâtiment des télécommunications près de la porte est du port d'Hodeïda et la base navale de Ras al-Kathib à Hodeïda', a précisé à l'AFP une source de sécurité yéménite, sous couvert d'anonymat.

La coalition contre les Houthis dirigée par l'Arabie saoudite a 'apporté une réponse décisive et vigoureuse' contre des sites militaires houthis, car 'les forces militaires terroristes [...] ont ciblé des navires commerciaux en mer Rouge', a déclaré son porte-parole dans un communiqué publié sur le réseau social X. 'La réponse militaire est désormais terminée', a-t-il ajouté.

Le port d'Hodeïda lui-même n'a pas été visé et reste ouvert à la navigation, selon la chaîne saoudienne Al Arabiya.

Navire ciblé en mer Rouge

Cette attaque de la coalition survient quelques jours après l'annonce par les Houthis d'un blocus maritime de l'Arabie saoudite, menaçant la capacité du premier exportateur mondial de pétrole à contourner le détroit d'Ormuz, bloqué par l'Iran.

Un responsable de l'autorité des transports publics saoudienne a affirmé, à peu près en même temps vendredi, qu'un navire appartenant à une société saoudienne avait été pris pour cible alors qu'il naviguait en mer Rouge, selon l'agence de presse saoudienne SPA. Le navire n'a subi que des dégâts mineurs à sa coque et a repris sa route, selon SPA.

Plus tôt cette semaine, les Houthis ont revendiqué des attaques contre deux navires saoudiens, l'Arabie saoudite ayant confirmé l'une de ces attaques en mer Rouge.

L'Arabie saoudite et les Houthis respectaient une trêve depuis avril 2022. Mais celle-ci a été rompue le 13 juillet quand les rebelles ont tiré des missiles et des drones contre un aéroport saoudien, faisant craindre la reprise du conflit au Yémen.

/ATS