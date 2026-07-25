Test réussi de Starship, le premier depuis l'entrée en bourse

La fusée Starship que construit SpaceX pour aller sur la Lune et Mars a mené vendredi un vol-test ...
Test réussi de Starship, le premier depuis l'entrée en bourse

Test réussi de Starship, le premier depuis l'entrée en bourse

Photo: KEYSTONE/AP/Eric Gay

La fusée Starship que construit SpaceX pour aller sur la Lune et Mars a mené vendredi un vol-test réussi. C'était le premier essai réalisé depuis l'entrée en bourse record de l'entreprise d'Elon Musk en juin.

Ce mastodonte métallique de 124 mètres de haut s'est élancé dans le ciel du Texas peu avant 18h00 locales (01h00 samedi en Suisse). Il s'agissait du 13e essai de cette fusée, qui est la plus grande et la plus puissante jamais développée, et le deuxième de sa dernière version, nommée V3.

Après que les deux étages de la fusée se sont séparés dans les airs, plusieurs tests et manoeuvres ont été menés avec succès sur le propulseur et le vaisseau avant qu'ils ne finissent leur course dans les eaux comme convenu.

Si le premier étage est tombé un peu plus brutalement qu'escompté dans le golfe du Mexique, le vaisseau s'est lui délicatement posé à la surface de l'océan Indien. 'C'est l'amerrissage le plus doux qu'on ait jamais fait', s'est exclamé Dan Huot, un responsable de SpaceX lors de la retransmission en direct, évoquant 'un scénario de rêve'.

Moteurs éteints volontairement

Si SpaceX a montré lors de précédents tests qu'elle parvenait à récupérer le gigantesque propulseur grâce à une technique spectaculaire et extrêmement complexe - l'engin revenant sur la tour de lancement pour être récupéré par des bras mécaniques -, elle cherchait vendredi à tester les limites de l'appareil et a pour cela éteint volontairement certains moteurs.

Il s'agissait de la deuxième tentative de lancement menée pour ce vol. La semaine passée, le premier essai avait été annulé à la dernière minute à cause d'un problème technique. Alors que la fusée s'apprêtait à s'élever dans le ciel, plusieurs moteurs ne s'étaient pas allumés, 'déclenchant une interruption automatique du lancement', avait expliqué Elon Musk, patron de SpaceX sur le réseau social X.

Ce problème avait ravivé les inquiétudes quant aux progrès réalisés par l'entreprise. SpaceX affirme vouloir se servir de cette fusée dans les années prochaines pour voyager rapidement entre des métropoles sur la Terre mais aussi rejoindre Mars et la Lune, Starship devant jouer un rôle important dans le programme lunaire Artémis de la NASA.

/ATS
 

Actualités suivantes

Incendies en France: nouvelles évacuations près de Bordeaux

Incendies en France: nouvelles évacuations près de Bordeaux

Monde    Actualisé le 25.07.2026 - 03:43

Deux morts dans une frappe de drone sur Soumy, en Ukraine

Deux morts dans une frappe de drone sur Soumy, en Ukraine

Monde    Actualisé le 25.07.2026 - 00:59

Yémen: la coalition menée par l'Arabie saoudite vise les Houthis

Yémen: la coalition menée par l'Arabie saoudite vise les Houthis

Monde    Actualisé le 25.07.2026 - 00:47

Türk prolongé comme chef des droits de l'homme de l'ONU

Türk prolongé comme chef des droits de l'homme de l'ONU

Monde    Actualisé le 25.07.2026 - 01:08

Articles les plus lus

Le procureur de la CPI Karim Khan relevé de ses fonctions

Le procureur de la CPI Karim Khan relevé de ses fonctions

Monde    Actualisé le 24.07.2026 - 20:53

Yémen: la coalition menée par l'Arabie saoudite vise les Houthis

Yémen: la coalition menée par l'Arabie saoudite vise les Houthis

Monde    Actualisé le 25.07.2026 - 00:47

Deux morts dans une frappe de drone sur Soumy, en Ukraine

Deux morts dans une frappe de drone sur Soumy, en Ukraine

Monde    Actualisé le 25.07.2026 - 00:59

Türk prolongé comme chef des droits de l'homme de l'ONU

Türk prolongé comme chef des droits de l'homme de l'ONU

Monde    Actualisé le 25.07.2026 - 01:08

USA: l'épidémie de rougeole atteint un niveau jamais vu en 35 ans

USA: l'épidémie de rougeole atteint un niveau jamais vu en 35 ans

Monde    Actualisé le 24.07.2026 - 18:45

Le procureur de la CPI Karim Khan relevé de ses fonctions

Le procureur de la CPI Karim Khan relevé de ses fonctions

Monde    Actualisé le 24.07.2026 - 20:53

Yémen: la coalition menée par l'Arabie saoudite vise les Houthis

Yémen: la coalition menée par l'Arabie saoudite vise les Houthis

Monde    Actualisé le 25.07.2026 - 00:47

Türk prolongé comme chef des droits de l'homme de l'ONU

Türk prolongé comme chef des droits de l'homme de l'ONU

Monde    Actualisé le 25.07.2026 - 01:08

Dix morts et 100 blessés dans une attaque russe près de Kiev

Dix morts et 100 blessés dans une attaque russe près de Kiev

Monde    Actualisé le 24.07.2026 - 15:59

USA: l'épidémie de rougeole atteint un niveau jamais vu en 35 ans

USA: l'épidémie de rougeole atteint un niveau jamais vu en 35 ans

Monde    Actualisé le 24.07.2026 - 18:45

France: dans le sud-ouest en feu, des évacuations en cascade

France: dans le sud-ouest en feu, des évacuations en cascade

Monde    Actualisé le 24.07.2026 - 19:17

Le procureur de la CPI Karim Khan relevé de ses fonctions

Le procureur de la CPI Karim Khan relevé de ses fonctions

Monde    Actualisé le 24.07.2026 - 20:53