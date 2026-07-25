Incendies en France: nouvelles évacuations près de Bordeaux

L'incendie qui sévit depuis mercredi en Gironde, en France, nécessite l'évacuation de 'manière ...
Incendies en France: nouvelles évacuations près de Bordeaux

Incendies en France: nouvelles évacuations près de Bordeaux

Photo: KEYSTONE/AP/Caroline Blumberg

L'incendie qui sévit depuis mercredi en Gironde, en France, nécessite l'évacuation de 'manière préventive' de quatre communes supplémentaires, a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi la préfète du département. Les flammes se dirigent vers la métropole bordelaise.

Cette nouvelle mesure concerne les habitants des communes de Saint-Médard-en-Jalles (33'000 habitants), Saint-Jean d'Illac (9600), Martignas-sur-Jalles (8000) et Saint-Aubin de Médoc (7800), toutes proches ou faisant partie de la métropole de Bordeaux.

Le feu, qui a débuté au nord du bassin d'Arcachon, a détruit 19'000 hectares et 100 bâtiments en trois jours, selon la préfecture.

Quelque 110'000 personnes avaient déjà été évacuées en Gironde et 31'000 dans les Landes voisines.

/ATS
 

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