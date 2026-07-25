Le gardien cap-verdien Vozinha rejoint le championnat chilien

Vozinha va s'engager avec Colo Colo, a annoncé vendredi le président du club chilien. Le gardien ...
Le gardien cap-verdien Vozinha rejoint le championnat chilien

Le gardien cap-verdien Vozinha rejoint le championnat chilien

Photo: KEYSTONE/EPA/ELTON MONTEIRO

Vozinha va s'engager avec Colo Colo, a annoncé vendredi le président du club chilien. Le gardien cap-verdien fut l'un des héros du dernier Mondial.

'Vozinha va devenir un joueur de Colo Colo, il viendra au Chili dans les prochains jours, il passera les examens de rigueur et sera ensuite présenté, ici, au Stade Monumental', s'est félicité Anibal Mosa devant des journalistes, avant un match de championnat national.

Vozinha a été l'une des principales attractions de la Coupe du monde, avec des performances héroïques du haut de ses 40 ans, notamment en phase de groupes contre l'Espagne (0-0), victorieuse de la compétition.

De son vrai nom Josimar José Evora Dias, Vozinha a mené une sélection cap-verdienne ébouriffante jusqu'aux 16es de finale, où les Requins Bleus ont poussé les finalistes argentins en prolongations (3-2 ap).

Passé par Chypre, la Slovaquie, la Moldavie ou encore l'Angola, il n'a signé son premier contrat professionnel qu'à 26 ans. Il débarquera à Colo Colo en provenance du GD Chaves, en deuxième division portugaise.

Grâce à ses performances au Mondial, et bien aidé par un coup de projecteur du populaire influenceur brésilien Casimiro, Vozinha est devenu en quelques semaines une personnalité ultra-suivie, passant de 50'000 à près de 30 millions d'abonnés sur Instagram.

/ATS
 

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