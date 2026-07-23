Un contrat de deux ans pour Schmid

Akira Schmid a finalement évité un arbitrage salarial. Le gardien bernois a signé vendredi un contrat de deux ans avec les Panthers, a annoncé la franchise floridienne.

Acquis par les Panthers le mois dernier dans le cadre d'un échange avec les Vegas Golden Knights, Akira Schmid (26 ans) percevra un salaire de 2 millions de dollars par saison chez les Panthers. Il n'était plus que le no 3 dans la hiérarchie des gardiens à Vegas.

Le Bernois s'était révélé lors des play-off 2023 sous le maillot des Devils, la franchise qui l'avait draftée en 2018 (136e choix). Il avait alors signé deux blanchissages au 1er tour face aux New York Rangers, dont un lors du septième match.

/ATS