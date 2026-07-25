Kang-In Lee quitte le PSG pour l'Atlético Madrid

Kang-In Lee, double champion d'Europe avec le Paris St-Germain, s'est engagé samedi avec l'Atlético ...
Kang-In Lee quitte le PSG pour l'Atlético Madrid

Kang-In Lee quitte le PSG pour l'Atlético Madrid

Photo: KEYSTONE/AP/Dolores Ochoa

Kang-In Lee, double champion d'Europe avec le Paris St-Germain, s'est engagé samedi avec l'Atlético Madrid, ont annoncé les deux clubs. Le milieu offensif sud-coréen a signé pour cinq ans.

Le montant de l'opération de la transaction n'a pas été révélé par les clubs. Mais selon une source proche des négociations consultée par l'AFP, le transfert avoisine les 40 millions d'euros sans bonus.

Kang-In Lee (25 ans), nouvelle star de l'équipe nationale sud-coréenne, quitte donc Paris après trois saisons sans être parvenu à s'y imposer comme titulaire. Mais il a remporté douze trophées, dont les deux dernières Ligue des champions.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le Néerlandais Summerville quitte West Ham pour Al-Hilal

Le Néerlandais Summerville quitte West Ham pour Al-Hilal

Football    Actualisé le 25.07.2026 - 07:25

Le gardien cap-verdien Vozinha rejoint le championnat chilien

Le gardien cap-verdien Vozinha rejoint le championnat chilien

Football    Actualisé le 25.07.2026 - 07:19

Servette et Lausanne veulent repartir sur de bonnes bases

Servette et Lausanne veulent repartir sur de bonnes bases

Football    Actualisé le 25.07.2026 - 04:12

Challenge League: Les Romands brillent lors de la 1ère journée

Challenge League: Les Romands brillent lors de la 1ère journée

Football    Actualisé le 24.07.2026 - 22:25

Articles les plus lus

Jürgen Klopp nommé sélectionneur de l'Allemagne

Jürgen Klopp nommé sélectionneur de l'Allemagne

Football    Actualisé le 24.07.2026 - 11:24

Mark van Bommel nommé à la tête de l'équipe nationale belge

Mark van Bommel nommé à la tête de l'équipe nationale belge

Football    Actualisé le 24.07.2026 - 15:53

Challenge League: Les Romands brillent lors de la 1ère journée

Challenge League: Les Romands brillent lors de la 1ère journée

Football    Actualisé le 24.07.2026 - 22:25

Servette et Lausanne veulent repartir sur de bonnes bases

Servette et Lausanne veulent repartir sur de bonnes bases

Football    Actualisé le 25.07.2026 - 04:12

Le championnat se gagne aussi dans l'assiette

Le championnat se gagne aussi dans l'assiette

Football    Actualisé le 24.07.2026 - 05:14

Luka Modric prolonge d'une saison avec l'AC Milan

Luka Modric prolonge d'une saison avec l'AC Milan

Football    Actualisé le 24.07.2026 - 07:57

Jürgen Klopp nommé sélectionneur de l'Allemagne

Jürgen Klopp nommé sélectionneur de l'Allemagne

Football    Actualisé le 24.07.2026 - 11:24

Mark van Bommel nommé à la tête de l'équipe nationale belge

Mark van Bommel nommé à la tête de l'équipe nationale belge

Football    Actualisé le 24.07.2026 - 15:53