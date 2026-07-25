Kang-In Lee quitte le PSG pour l'Atlético Madrid

Kang-In Lee, double champion d'Europe avec le Paris St-Germain, s'est engagé samedi avec l'Atlético Madrid, ont annoncé les deux clubs. Le milieu offensif sud-coréen a signé pour cinq ans.

Le montant de l'opération de la transaction n'a pas été révélé par les clubs. Mais selon une source proche des négociations consultée par l'AFP, le transfert avoisine les 40 millions d'euros sans bonus.

Kang-In Lee (25 ans), nouvelle star de l'équipe nationale sud-coréenne, quitte donc Paris après trois saisons sans être parvenu à s'y imposer comme titulaire. Mais il a remporté douze trophées, dont les deux dernières Ligue des champions.

/ATS