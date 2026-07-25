Une trentaine de pompiers romands en renfort à Bordeaux

Trente-quatre sapeurs-pompiers sont partis samedi de Genève en direction de Bordeaux. Ils vont ...
Une trentaine de pompiers romands en renfort à Bordeaux

Une trentaine de pompiers romands en renfort à Bordeaux

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Trente-quatre sapeurs-pompiers sont partis samedi de Genève en direction de Bordeaux. Ils vont épauler leurs homologues français qui luttent contre les incendies en Gironde.

C'est le Groupement Service d'incendie et de secours (GSIS) de Genève qui, vendredi, a proposé son aide aux autorités françaises. Celles-ci ont accepté et un détachement opérationnel a rapidement été constitué, a indiqué samedi Nicolas Millot, porte-parole du GSIS, confirmant à Keystone-ATS une information de la RTS.

Des contacts ont été pris avec les établissements cantonaux d'assurance vaudois et neuchâtelois (ECA VD et ECAP NE) pour mettre sur pied un détachement romand. L'effectif comprend ainsi 23 pompiers du GSIS Genève (dont un ambulancier et un mécanicien), huit Vaudois et deux Neuchâtelois, auxquels s'ajoute un pompier de Haute-Savoie.

Onze engins

Le convoi est parti samedi à midi avec onze engins au total, dont six engins d'extinction et cinq véhicules légers et logistiques. Il doit arriver à Bordeaux samedi en soirée.

Le détachement romand doit déployer ses moyens dans le département de la Gironde, sous la conduite du GSIS. Sur place, sa mission consistera à appuyer la lutte contre les feux de végétation et/ou à décharger les forces locales des interventions urbaines.

Dans son communiqué, le GSIS rappelle qu'il avait mis en place, dès le mois de juin, un état-major de planification en vue d'une éventuelle opération d'entraide internationale.

/ATS
 

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