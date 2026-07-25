Lausanne contraint au nul face à GC pour sa reprise

Pas de vainqueurs entre le Lausanne-Sport et Grasshoppers samedi à la Tuilière pour la reprise de la Super League. Les deux clubs se sont quittés sur le score de 1-1 lors de la première journée.

Dirigé pour la première fois par Luka Elsner, le LS n'est pas parvenu à entamer son championnat avec un succès, contrairement aux deux dernières années. Face à l'équipe de leur ex-entraîneur Peter Zeidler, les Vaudois ont manqué de se mettre à l'abri et se sont fait rejoindre en fin de rencontre.

Pour sa première titularisation avec l'équipe A du LS, Ibrahim Bah Mendes ne pouvait pas rêver mieux. Formé à Lausanne, l'international suisse M20 a ouvert la marque dès la 33e sur une remise de la tête d'Omar Janneh. Meilleur buteur du LS lors de l'exercice écoule, Janneh a été proche d'inscrire le 2-0 d'un tir à bout portant cinq minutes plus tard mais le portier des Sauterelles Justin Hammel a eu la main ferme.

Incapables de faire le break dans une rencontre fermée, les Lausannois ont fini par concéder l'égalisation à la 81e sur une réussite de Samuele Begondo, complètement oublié par la défense lausannoise.

/ATS