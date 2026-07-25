Le manque de réalisme plombe la reprise du Servette FC

Servette a manqué de réalisme pour espérer battre le FC Bâle samedi lors de la reprise de la Super League (défaite 1-0). Timothé Cognat et Cie ont pourtant montré de belles choses.

Le milieu de terrain genevois et ses coéquipiers peuvent nourrir des regrets. A plusieurs reprises, ils ont eu l'occasion de concrétiser leur domination et d'ouvrir le score. Sur la pelouse de la Praille, ce sont en tout cas les hommes de Jocelyn Gourvennec qui ont dominé et proposé le plan de jeu le plus abouti pour une reprise.

'On a ultra dominé', a soufflé le technicien français à l'issue du match. 'On a respecté le plan, avec et sans ballon, en les poussant à la faute. Mais le plus important dans le foot, c'est de marquer des buts. C'est le point central à améliorer.'

Et Timothé Cognat d'abonder: 'C'est frustrant. On avait la sensation d'être meilleurs qu'eux. Malheureusement, on n'a pas su être des tueurs devant le but.' Un scénario d'autant plus rageant que le milieu de 28 ans a eu l'ouverture du score au bout des pieds à la 43e, ainsi que la belle histoire qui aurait pu aller avec.

Alors qu'il avait annoncé publiquement ses envies de départ en fin de saison dernière, Cognat n'a finalement pas reçu l'offre souhaitée et est toujours bien présent à Genève. Un but dès le premier match devant son public, en plus avec le brassard au bras, lui aurait-il permis de repartir sur de nouvelles bases ?

'Pour le moment, je suis là'

Pas tout à fait. D'abord parce que Timothé Cognat a vu sa dangereuse tentative être contrée de justesse par la défense bâloise, mais surtout parce qu'il a confié après la rencontre que son futur n'était pas encore totalement réglé.

'Pour le moment, je suis là. Mais le football peut aller très vite. On peut faire une très bonne saison; mon cas, je le règle avec le club.' Si l'avenir de Cognat sous le maillot grenat n'a donc pas fini de faire parler, son entraîneur lui, ne souhaite plus aborder cette thématique. 'Il est capitaine, il a le brassard. Ce n'est pas un sujet pour moi, même si c'en est peut-être un pour lui', a asséné Gourvennec.

/ATS