Moscou réclame 30'000 soldats nord-coréens supplémentaires dit Kiev

La Russie a demandé à la Corée du Nord 30'000 soldats supplémentaires pour l'aider à combattre ...
Moscou réclame 30'000 soldats nord-coréens supplémentaires dit Kiev

Moscou réclame 30'000 soldats nord-coréens supplémentaires dit Kiev

Photo: KEYSTONE/AP KCNA via KNS

La Russie a demandé à la Corée du Nord 30'000 soldats supplémentaires pour l'aider à combattre l'Ukraine, a affirmé samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La Corée du Nord va également transférer en Russie des lanceurs pour missiles balistiques.

'Depuis juin, des préparatifs sont en cours dans la région de Voronej, en Russie, pour [...] accueillir' les soldats nord-coréens, a écrit M. Zelensky sur le réseau social X. La région de Voronej est frontalière de l'Ukraine.

'La Corée du Nord se prépare également à transférer à la Russie des lanceurs supplémentaires pour missiles balistiques', a ajouté M. Zelensky, qui a souligné les implications de ce déploiement pour la communauté internationale.

'Il ne s'agit pas seulement d'une menace pour l'Ukraine. La Russie aide la Corée du Nord à apprendre à faire la guerre, à améliorer ses armes et à acquérir une véritable expérience de combat dans leur utilisation. Tout cela constitue une menace pour toutes les personnes en Asie qui se trouvent à portée des missiles nord-coréens', a-t-il averti.

Les propos du président ukrainien interviennent quelques jours après une visite à Moscou de la ministre nord-coréenne des affaires étrangères, Choe Son-hui.

Traité militaire

'La partie nord-coréenne a exprimé son soutien indéfectible à l'ensemble des politiques intérieures et extérieures de la Fédération de Russie visant à éliminer la cause profonde du conflit ukrainien et à défendre sa souveraineté nationale, son intégrité territoriale et la justice internationale', avait écrit à cette occasion l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

La Corée du Nord et la Russie ont rapidement renforcé leur coopération depuis le début de la guerre en Ukraine début 2022. Pyongyang a envoyé des milliers de soldats dans la région russe de Koursk pour aider à y repousser une contre-offensive ukrainienne en 2024 et 2025 et fournit également Moscou en armes et en munitions.

Les autorités sud-coréennes estiment qu'environ 2000 soldats nord-coréens ont été tués sur les champs de bataille. Jusqu'à présent, seuls deux ont été capturés en vie par les forces ukrainiennes.

En échange, selon les experts, la Corée du Nord reçoit de la Russie une aide financière, des techniques militaires, ainsi que de la nourriture et des ressources énergétiques, ce qui permet à Pyongyang de contourner les lourdes sanctions internationales la frappant pour ses programmes nucléaires.

En 2024, les deux pays ont signé un traité militaire obligeant chacun des Etats à fournir une assistance militaire 'sans délai' en cas d'attaque contre l'autre.

/ATS
 

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