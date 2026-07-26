L'Iran épargné par les frappes américaines pour la 2e nuit de suite

Aucun bombardement américain n'a été signalé en Iran dans la nuit de samedi à dimanche, marquant la deuxième nuit consécutive de pause dans les hostilités. Des médias américains font état d'un possible manque de munitions après bientôt cinq mois de guerre.

Alors même que le président américain Donald Trump a dit vendredi envisager des bombardements encore plus importants contre l'Iran, l'armée américaine n'a annoncé aucune frappe dimanche à l'aube.

De son côté, l'Iran n'a revendiqué aucune attaque contre ses voisins du golfe Persique et ces derniers n'ont fait état d'aucune alerte nocturne.

Tout en menaçant l'Iran, Donald Trump a cependant affirmé que le dialogue avec Téhéran n'était pas rompu. 'En fait, on leur parle en ce moment', a-t-il dit au sujet des dirigeants iraniens. 'Je pense qu'ils deviennent de plus en plus sérieux au fil des jours, peut-être pour une raison évidente', a-t-il ajouté, en allusion aux bombardements américains.

/ATS