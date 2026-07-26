La Bern Pride solidaire avec les victimes de l'attaque de Berlin

L'attaque à la voiture survenue en marge de la gay pride samedi à Berlin fait réagir les organisateurs ...
La Bern Pride solidaire avec les victimes de l'attaque de Berlin

La Bern Pride solidaire avec les victimes de l'attaque de Berlin

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

L'attaque à la voiture survenue en marge de la gay pride samedi à Berlin fait réagir les organisateurs du Pride Festival de Berne. 'Nos pensées vont à toutes les personnes touchées, à leurs proches ainsi qu'à toutes celles et ceux témoins du drame, ont-ils déclaré.

Dans un message publié dimanche matin sur Instagram, les organisateurs de la manifestation arc-en-ciel bernoise ont souligné: 'C'est précisément dans des moments comme celui-ci que l'on mesure ce que signifie la communauté: nous nous soutenons mutuellement, nous sommes solidaires les uns des autres et nous ne laissons personne seul.'

Le message s'adressait également directement à la communauté berlinoise et aux organisateurs de la Christopher Street Day: 'Nous sommes à vos côtés. Par la pensée, par notre solidarité et par notre unité au-delà des frontières.'

Une femme tuée et 16 blessés

La Christopher Street Day de Berlin a dû être interrompue samedi soir, peu avant 22 heures, après qu'une voiture a foncé dans une foule en marge de la manifestation. Au moins une femme a été tuée et 16 autres personnes ont été blessées, dont plusieurs grièvement.

Samedi, des milliers de personnes ont également défilé à Berne pour défendre les droits et les revendications des personnes LGBTQIA+. Selon les organisateurs, environ 10'000 personnes ont participé à la manifestation. En plus du cortège dans les rues de la ville, des concerts, des discours et des spectacles de drag queens se sont tenus sur la Place fédérale.

/ATS
 

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