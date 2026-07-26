Les 34 pompiers romands envoyés en renfort à Bordeaux sont arrivés

Les trente-quartes sapeurs-pompiers partis samedi de Genève en direction de Bordeaux sont arrivés ...
Les 34 pompiers romands envoyés en renfort à Bordeaux sont arrivés

Les 34 pompiers romands envoyés en renfort à Bordeaux sont arrivés

Photo: KEYSTONE/AP/Emma Da Silva

Les trente-quartes sapeurs-pompiers partis samedi de Genève en direction de Bordeaux sont arrivés dans la soirée. Ils ont directement été déployés dans la commune de Cestas, a indiqué le Groupement Service d'incendie et de secours (GSIS) de Genève.

Les premiers véhicules sont arrivés vers 20h30 dans la banlieue de Bordeaux et le reste du convoi peu avant minuit, a déclaré à Keystone-ATS dimanche Nicolas Millot, porte-parole du Groupement Service d'incendie et de secours (GSIS) de Genève. Ils ont immédiatement été scindés en deux groupes.

'A 01h00, l'ensemble des détachements était entièrement engagé sur la commune de Cestas, pour protéger un champ de panneaux photovoltaïques. Une grande partie des champs de panneaux a été préservée et la mission a pris fin vers 06h00', a-t-il ajouté.

Le (GSIS) de Genève a proposé vendredi son aide aux autorités françaises. L'effectif comprend ainsi 23 pompiers du GSIS Genève (dont un ambulancier et un mécanicien), huit Vaudois et deux Neuchâtelois, auxquels s'ajoute un pompier de Haute-Savoie. Le convoi est parti samedi à midi avec onze engins au total, dont six engins d'extinction et cinq véhicules légers et logistiques.

/ATS
 

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