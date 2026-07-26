Une chute dans une crevasse sur le Blüemlisalphorn (BE): un mort

Deux hommes ont chuté dans une crevasse lors de la descente du Blüemlisalphorn, près de Kandersteg ...
Une chute dans une crevasse sur le Blüemlisalphorn (BE): un mort

Une chute dans une crevasse sur le Blüemlisalphorn (BE): un mort

Photo: Handout Kantonspolizei Bern

Deux hommes ont chuté dans une crevasse lors de la descente du Blüemlisalphorn, près de Kandersteg (BE) vendredi après-midi. Un Suisse de 49 ans, domicilié dans le canton de Vaud, a été retrouvé mort. L’autre marcheur s'en tire avec des blessures légères.

Des tiers, qui ont entendu un homme appeler à l’aide depuis une crevasse du glacier de Blüemlisalp, ont alerté la police cantonale bernoise vers 10h00 samedi matin, a indiqué cette dernière dimanche.

Selon les premiers éléments de l'enquête, une cordée de deux hommes était partie vendredi matin. Lors de la descente du Blüemlisalphorn, les deux marcheurs ont chuté dans une crevasse pour des raisons encore indéterminées.

Les secours ont pu extraire les deux hommes de la crevasse. Pour l’un d’eux, les secours n’ont toutefois pu que constater le décès sur place.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les 34 pompiers romands envoyés en renfort à Bordeaux sont arrivés

Les 34 pompiers romands envoyés en renfort à Bordeaux sont arrivés

Suisse    Actualisé le 26.07.2026 - 15:29

La Bern Pride solidaire avec les victimes de l'attaque de Berlin

La Bern Pride solidaire avec les victimes de l'attaque de Berlin

Suisse    Actualisé le 26.07.2026 - 08:56

Les Suisses associent la naissance du pays à 1848 plutôt qu'à 1291

Les Suisses associent la naissance du pays à 1848 plutôt qu'à 1291

Suisse    Actualisé le 26.07.2026 - 05:43

Les Suisses associent la naissance du pays à 1848 plutôt qu'à 1291

Les Suisses associent la naissance du pays à 1848 plutôt qu'à 1291

Suisse    Actualisé le 26.07.2026 - 05:47

Articles les plus lus

A Chiasso, les propriétaires de chiens doivent nettoyer leur urine

A Chiasso, les propriétaires de chiens doivent nettoyer leur urine

Suisse    Actualisé le 25.07.2026 - 14:51

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 25.07.2026 - 18:23

Une trentaine de pompiers romands en renfort à Bordeaux

Une trentaine de pompiers romands en renfort à Bordeaux

Suisse    Actualisé le 25.07.2026 - 20:13

Des milliers de personnes manifestent à Berne pour la Pride

Des milliers de personnes manifestent à Berne pour la Pride

Suisse    Actualisé le 26.07.2026 - 00:07